Concurso do Banco do Brasil neste domingo, 23: presidente manda recado aos concurseiros

Com a realização das provas de concurso para o Banco do Brasil, que ocorrem neste domingo, 23, a atual presidente do banco, Tarciana Medeiros, a primeira mulher a ocupar o cargo, enviou mensagem na internet para as pessoas que vão participar do certame.

“Um ‘xêro’ e sucesso a todos que vão fazer a prova. Estarei de braços abertos e com um sorriso no rosto para dar as boas-vindas aos nossos novos colegas. E tenham sempre em mente que independente dos seus ‘vizinhos’, com determinação, vocês vão chegar aonde quiserem. E contem com o BB para isso! ”, publicou a presidente.

As provas serão realizadas em todo o Brasil, a partir de 13h30, em 178 cidades. O número de candidatos é de aproximadamente 1,5 milhão, que disputarão 6 mil vagas de escriturário, nas funções de Agente de Tecnologia e Agente Comercial. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23.

Leia a mensagem na íntegra:

“Oi pessoal,



Domingo é dia de prova do Banco do Brasil. E nesse tempo que estou no BB, já dei boas-vindas a muitos colegas que iniciaram aqui uma nova fase da vida. E isso sempre me traz lembranças de quando fiz essa mesma prova há 22 anos.



Quando me inscrevi, logo fui contar para painho. Ao sair de casa para trabalhar, encontrou nosso vizinho na rua e, orgulhoso, contou a novidade. "Isso é o que todo mundo quer, a estabilidade de um bom emprego público, agora, passar é que são elas.", ouviu de um descrente vizinho.



A vida seguiu, fui aprovada e painho, radiante, logo quis compartilhar a boa nova. Talvez a vida dura e a falta de perspectivas de um horizonte melhor tenham deixado marcas na alma do vizinho, que respondeu pessimista. "Muita gente passa, mas não é chamada nunca."



Mas para surpresa desse homem, um dia, meu pai saiu de casa e avisou. "Minha filha foi chamada e já começa a trabalhar na semana que vem." Ainda não convencido, o vizinho encerrou a conversa com a frase. "Consegue entrar, mas quero ver seguir carreira e crescer dentro da empresa. Ainda mais sendo mulher, nordestina e negra."



Definitivamente, esse vizinho desconhecia o significado da palavra determinação. Quantas pessoas não são desacreditadas ao longo da vida em tudo o que fazem e precisam provar a si mesmas e ao mundo de que são capazes?



Um xêro e sucesso a todos que vão fazer a prova. Estarei de braços abertos e com um sorriso no rosto para dar as boas-vindas aos nossos novos colegas. E tenham sempre em mente que independente dos seus "vizinhos", com determinação, vocês vão chegar aonde quiserem. E contem com o BB para isso!”