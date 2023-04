Locais de prova para concurso do Banco do Brasil no Pará são divulgados

Os candidatos do concurso público para escriturário do Banco do Brasil já podem consultar os locais de prova. As informações e o cartão de confirmação de inscrição estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio, que é a banca responsável pela organização do certame. No total, há 6 mil vagas em todo Brasil. Já no Pará, são 77 vagas imediatas e 19 para cadastro reserva.

O edital do concurso prevê a realização de provas objetivas e de redação no próximo domingo (23), das 13h30 às 18h30. No estado, as provas serão aplicadas nos municípios de Belém, Castanhal, Marabá, São Félix do Xingu, Santarém, Altamira e Breves.

Já em relação à lotação dos aprovados poderá ocorrer nos municípios de Acará, Ananindeua, Belém, Benevides, Mocajuba, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, Tailândia, Vigia, Augusto Corrêa, Castanhal, Dom Eliseu, Igarapé-Açu, Ipixuna do Pará, Irituia, Marapanim, Paragominas, Salinópolis, São Domingos do Capim, Ulianópolis, Baião, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Parauapebas, São Domingos do Araguaia, Floresta do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Santarém, Almeirim e Altamira.

As vagas da seleção estão distribuídas em dois perfis: agente comercial e agente de tecnologia. O primeiro é o escriturário tradicional, que atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente nas agências espalhadas pelo país. Já o segundo atua na área de TI e exerce a função no Distrito Federal, em Brasília.

A remuneração inicial para o cargo de escriturário é de R$ 3.622,23 e dá direito a auxílios e benefícios, como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação.

Serviço: Para conferir seu local de prova e obter seu cartão de confirmação, acesse o site da Fundação Cesgranrio.