Como ser cerimonialista de eventos: valor, curso e contatos

Organizar, planejar e conduzir festas de casamento, formaturas, premiações e outras ocasiões que marcam momentos especiais na vida sem dúvidas demandam tempo, atenção e energia.

Por isso, ter um profissional especializado e dedicado como o cerimonialista de eventos é indispensável para uma celebração confortável e sem estresse; saiba tudo sobre a profissão e atuação do profissional na área.

O cerimonialista de eventos é o responsável pelo planejamento, organização, procedimentos, protocolos e condução de determinado evento. No último ano, a profissão foi marcada pelo crescimento da busca em 67% após o aquecimento na retomada de evento no perído pós-pandemia, segundo um estudo publicado pela Gazeta de S. Paulo.

Dados como este reforçam a importância e necessidade de profissionais que atuam na área.

Quais são as funções do cerimonialista de eventos?

Determinar data, local e horário de um evento

Elaborar lista de convidados

Administrar orçamento

Gerenciar recursos humanos, materiais e financeiros

Inspecionar a qualidade do serviço

Contratar artistas e outros serviços necessários

Acompanhar o andamento das preparações

Cuidar dos protocolos de certos eventos mais formais

Organizar atos solenes e discursos

Reunir-se com clientes, prestadoras de serviços e equipe de trabalho do evento

Como se tornar um cerimonialista de eventos?

Para atuar na área é necessário cursar formações voltadas para o preparo do trabalho, ou seja, cursos técnicos ou superiores. Geralmente profissionais do ramo possuem graduação em áreas próximas como administração, relações públicas, marketing, comunicação e cursam pós-graduações com habilitação em Gestão de Eventos.

Mercado de trabalho

Na área, é possível escolher um tipo específico de evento, seja casamento, formatura ou eventos para empresas. Os valores de remuneração variam de acordo com a região, segmento de atuação, tipo e tamanho do evento, mas costumam oferecer ótimos retornos.

Vale ressaltar que em todos os ramos é essencial conhecer os procedimentos particulares do público e o tipo de celebração para se destacar no mercado.

Contatos necessários

Serviço de decoração

Imprensa

Segurança e vigilância

Montagens e instalações

Buffet

Transporte para participantes e convidados

Hospedagem

Programação social, cultural ou turística

Conferência de estrutura e licenças necessárias (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e etc).

Curso

Geralmente os cursos voltados para a gestão de eventos são encontrados como pós-graduação em instituições na modalidade EAD (Educação a Distância) ou híbrido (online e presencial). Os valores variam entre R$1.500 a R$5.000.

Em cursos técnicos de plataformas online ou agências de assessoria, o valor é de R$200 a R$2.8000.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)