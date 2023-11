Representante comercial é uma das profissões em alta no mercado; saiba o que é

Sendo um dos pilares da economia brasileira, o representante comercial é o profissional que não atua apenas como vendedor, mas também como especialista em negociação e líder do mercado. De acordo com o sistema Confere/Cores, em 2022, foram contabilizados 42.774 novos registros de profissionais para o cargo de representante comercial.

O crescimento também foi apontado em um levantamento feito pelo Linkedin, uma das maiores plataformas profissionais do mundo, que evidenciou cerca de 34% profissionais a mais de 2015 a 2019, ocupando o terceiro lugar do ranking das carreiras em ascensão no mercado.

No mercado, o profissional é capaz de atuar de forma conjunta ou independente, podendo prestar serviços para empresas/clientes que trabalham com produtos de estética e cosmética, ramo alimentício, área farmacêutica, oriundos do agronegócio, produtos veterinários e outros.

A profissão contribui no desenvolvimento e alcance de empresas ao público alvo, levando produtos, serviços, clientes, negócios e até mesmo abastecendo o mercado com uma nova rede profissional, oportunidades de experiências e empregos. Na atuação, o representante comercial realiza diversas atividades, entre elas, pesquisa de mercado, estratégias e abordagens personalizadas, e claro, relacionamento com o cliente.

“É uma atividade imprescindível para o comércio e para a economia, pois essa categoria está sempre por dentro das tendências do mercado, e dessa forma conseguem identificar oportunidades de negócios e alcançar a meta estabelecida, fazendo com que a economia aqueça e avance”, ressalta Hely Ricardo de Lima, diretor-presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Pará (Core-PA).

Em tempos de crise, representantes comerciais são essenciais para o abastecimento e estabilidade de setores produtivos, atuando em diversos momentos. “Atuamos no abastecimento de supermercados, farmácias, negociando logística e estando presentes no dia-a-dia de todo cidadão, pois tudo passa por uma intermediação do representante comercial”, finaliza Hely.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)