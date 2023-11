Demandas por tecnologia aumentam no segmento de eventos

Dinâmico e inovador, o mercado de eventos sempre demanda que profissionais do ramo estejam atentos às principais tendências do segmento. O avanço tecnológico e a imersão no mundo digital exigem que os produtores adotem novas ferramentas para atender as demandas da clientela.

Ao analisar o mercado, o produtor de vídeos Maick Oliveira decidiu expandir o seu negócio de filmagem e investir em equipamentos que usam a tecnologia para gerar entretenimento e engajamento nas festas. Ele conta que teve a ideia durante uma viagem e percebeu que o investimento poderia ser uma oportunidade para a área de eventos paraense.

“Em uma viagem, conheci a plataforma 360º. Enquanto as pessoas formavam fila para fazer seus vídeos, fiquei deslumbrado com o equipamento e resultado dos vídeos. Pesquisei se havia alguma empresa em Belém oferecendo o serviço e encontrei a oportunidade, pois ainda não havia chegado na cidade”, relata o empreendedor.

De acordo com Maick, esse tipo de serviço já tem uma grande procura no Estado, seja para comemorações sociais ou até mesmo corporativas. Ele destaca também que, além de gerar entretenimento e diversão, essas tecnologias também podem ser usadas para aumentar o engajamento ou promover o evento.

Equipamentos ajudam a impulsionar os negócios (Carmen Helena / O Liberal)

“É considerado uma estratégia indispensável para posicionamento e engajamento de marcas, sobretudo quando utilizado em campanhas de marketing. É uma atração indispensável em eventos sociais, visto que dá uma visibilidade maior nas redes sociais e proporciona aos convidados ficarem com uma lembrança de vídeo do evento, pois as imagens são personalizadas e entregues imediatamente ao convidado, editado — com slow motion e reverse — com música e moldura, conforme a identidade visual ou logo do evento”, explica Oliveira.

O empreendedor afirma que a plataforma é um meio para atrair novos clientes, no entanto, o diferencial está na variedade de serviços que ele consegue disponibilizar por meio de outras inovações, como túnel de LED, tatuagens digitais e espaços bem elaborados com a finalidade de produzir conteúdos para as redes sociais, conhecidos como “instagramáveis”.

“A plataforma acaba atraindo os clientes porque é o serviço que lançou há mais tempo, então está mais conhecida e, hoje em dia, já tem bastante empresa que oferece o serviço, mas quando o cliente descobre que tem essa tatuagem, que tem um túnel, a área instagramável de LED, eles se interessam bastante. À medida que a informação vai chegando, é muito mais assim encantador o túnel e a tatuagem do que a própria plataforma, apesar de acabar atraindo os clientes para os demais serviços e sendo um serviço de entrada ali da produtora”, ressalta Maick.

Tattoo digital

Entre os equipamentos inovadores que estão ganhando o mercado, se destacam o túnel Infinity LED, Spiral LED e a Tattoo Digital. As tatuagens são feitas com uma tecnologia importada e, como avalia Maick, causam um grande impacto e entretenimento nos eventos.

“A sensação da pessoa ser tatuada em segundos é contagiante. Quem nunca pensou em fazer uma tattoo, não é mesmo? Agora imagine tatuar seus convidados com o tema de seu evento ou a ver a logo de sua empresa na pele de seus clientes?”, enfatiza o produtor. A tattoo digital é temporária, feita com uma tinta cosmética certificada, pode durar até dois dias e são laváveis com água e sabão. Os desenhos podem ser feitos tanto em adultos como crianças.