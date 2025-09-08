Salário inicial de R$ 13 mil? Confira 10 profissões com maiores salários de entrada no Brasil

Imagine começar a carreira já ganhando mais de R$ 13 mil? O que pode parecer o sonho para alguns profissionais, na verdade é a realidade de alguns de determinados cursos e áreas de conhecimento em que o salário inicial é acima dos R$ 10 mil. Tudo isso porque existem profissões com altos salários de entrada, principalmente em setores estratégicos, com alta demanda e baixa oferta de profissionais qualificados.

Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) revelou as 10 ocupações com os maiores salários médios de admissão no Brasil em 2024, tomando como base os salários reais de admissão, em outras palavras, os valores pagos no momento da contratação, já descontada a inflação medida pelo INPC.

No topo da lista estão os engenheiros em computação, com salário médio de entrada de R$ 13.794. Em segundo lugar estão os engenheiros de minas e afins, com R$ 13.055, o que reforça a alta demanda por profissionais técnicos e especializados em áreas estratégicas.

Confira abaixo as 10 profissões com os maiores salários de entrada no Brasil atualmente:

💻 Engenheiros em computação – R$ 13.794

⛏️ Engenheiros de minas e afins – R$ 13.055

🎭 Diretores de espetáculos e afins – R$ 11.716

⚗️ Engenheiros químicos e afins – R$ 11.181

⚙️ Engenheiros mecânicos e afins – R$ 10.838

🌍 Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins – R$ 10.642

🩺 Médicos clínicos – R$ 10.071

🏭 Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins – R$ 9.960

🔬 Pesquisadores de engenharia e tecnologia – R$ 9.708

⚡ Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins – R$ 9.489

A pesquisa cobriu todas as unidades da federação e setores econômicos. Além disso, revelou que o aumento dos salários de admissão, que subiram 2% em média no país, reflete um mercado mais competitivo, onde empresas precisam oferecer melhores condições para atrair e manter profissionais qualificados, de acordo com a equipe técnica que realizou o estudo.

O que essas profissões têm em comum?

As carreiras com maiores salários de entrada no Brasil costumam ter alta exigência técnica, muita concorrência ou grande responsabilidade envolvida. Em muitos casos, é necessário:

Formação de excelência

Certificações específicas

Experiência prática ou estágio

Fluência em idiomas, especialmente inglês

Embora a remuneração seja um fator importante, especialistas alertam para a necessidade de considerar também afinidade com a área, qualidade de vida e realização pessoal.

