Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Veja as profissões mais e menos afetadas pela Inteligência Artificial, segundo pesquisa da Microsoft

Saiba 40 profissões são mais e menos afetadas pelo avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho e se alguma delas vai desaparecer

Jennifer Feitosa

De acordo com uma pesquisa da Microsoft, cerca de 40 profissões sofrem diferentes níveis de impacto devido ao progresso da Inteligência Artificial (IA) nos próximos anos. O estudo analisou 200 mil interações entre usuários e o chatbot Copilot, da própria empresa, para identificar quais carreiras estão mais e menos vulneráveis à automação.

O que determina o impacto da IA?

A pesquisa revelou que profissões baseadas na transmissão de informações são as mais suscetíveis à substituição por IA. Entre elas:

  • Tradutores
  • Historiadores
  • Redatores

Já as ocupações com menor risco são aquelas que exigem habilidades físicas ou interação humana direta, como:

  • Técnicos de enfermagem
  • Massoterapeutas
  • Lavadores de louça

Como a pesquisa foi realizada?

Os pesquisadores analisaram dados do Copilot, um chatbot de IA capaz de simular conversas com humanos. Eles observaram quais tarefas os usuários pediam para a IA executar e compararam essas demandas com as atividades profissionais com maior probabilidade de serem automatizadas.

VEJA MAIS

image UFPA terá curso de bacharelado em Inteligência Artificial a partir de 2026; saiba os detalhes!
Um dos diferenciais do curso será a exigência de ações extensionistas obrigatórias

image Mulher pede divórcio de marido após ChatGPT prever traição em borra de café; saiba mais
O marido debochou e fez brincadeira com a situação absurda, mas a esposa não ignorou, pediu que ele saísse de casa e contou aos filhos da separação

image Como obter respostas melhores da Inteligência Artificial? O segredo está no prompt
Uso de IA cresce no Brasil e especialista explica como formular bons comandos para maximizar o potencial de ferramentas como o ChatGPT, DeepSeek e outros

As 40 profissões mais impactadas pela IA

  1. Intérpretes e tradutores
  2. Historiadores
  3. Comissários de bordo
  4. Representantes de vendas de serviços
  5. Redatores e autores
  6. Atendentes de suporte ao cliente
  7. Programadores de CNC
  8. Operadores de telefonia
  9. Agentes de bilhetes e balcão de viagens
  10. Locutores e DJs de rádio
  11. Escriturários de corretagem
  12. Educadores em gestão agrícola e doméstica
  13. Telemarketing
  14. Concierges
  15. Cientistas políticos
  16. Analistas de notícias, repórteres, jornalistas
  17. Matemáticos
  18. Redatores técnicos
  19. Revisores e editores de texto
  20. Hosts e hostesses
  21. Editores
  22. Professores universitários de Negócios
  23. Especialistas em relações públicas
  24. Demonstradores e promotores de produtos
  25. Agentes de vendas de publicidade
  26. Escriturários de novas contas
  27. Assistentes estatísticos
  28. Balconistas de atendimento e aluguel
  29. Cientistas de dados
  30. Consultores financeiros pessoais
  31. Arquivistas
  32. Professores de Economia
  33. Desenvolvedores web
  34. Analistas de gestão
  35. Geógrafos
  36. Modelos
  37. Analistas de pesquisa de mercado
  38. Operadores de telecomunicações de segurança pública
  39. Operadores de PABX
  40. Professores de Biblioteconomia

A IA vai substituir todos esses empregos?

A pesquisa não afirma que tradutores ou redatores serão totalmente substituídos, assim como não garante que operadores de dragas estejam completamente seguros. O estudo, publicado pelo Futurism, ainda não passou por revisão por pares, então as conclusões podem evoluir.

"Nossa pesquisa mostra que a IA auxilia em muitas tarefas, especialmente as que envolvem pesquisa, escrita e comunicação, mas não indica que ela possa desempenhar completamente qualquer ocupação. À medida que a adoção da IA acelera, é crucial continuar estudando seu impacto social e econômico", explica Kiran Tomlinson, pesquisador sênior da Microsoft e autor do estudo

As 40 profissões menos impactadas pela IA

  1. Operadores de dragas
  2. Operadores de pontes e eclusas
  3. Operadores de estações e sistemas de tratamento de água
  4. Moldadores e fabricantes de núcleos para fundição
  5. Operadores de equipamentos de colocação e manutenção de trilhos
  6. Operadores de bate-estacas
  7. Lixadores e acabadores de pisos
  8. Auxiliares de enfermagem
  9. Operadores de barcos a motor
  10. Operadores de equipamentos de extração de madeira
  11. Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação
  12. Empregados domésticos e faxineiros
  13. Trabalhadores de plataformas de petróleo e gás
  14. Técnicos em telhados
  15. Operadores de compressores e bombas de gás
  16. Auxiliares de técnicos em telhados
  17. Fabricantes de pneus
  18. Assistentes cirúrgicos
  19. Massoterapeutas
  20. Técnicos em oftalmologia
  21. Operadores de empilhadeiras e tratores industriais
  22. Supervisores de bombeiros
  23. Aplicadores de cimento e acabadores de concreto
  24. Lavadores de louça
  25. Alimentadores de removedores de máquinas
  26. Operadores de máquinas de envasamento e embalagem
  27. Preparadores de equipamentos médicos
  28. Trabalhadores de manutenção de rodovias
  29. Auxiliares de produção
  30. Protéticos dentários
  31. Reparadores e trocadores de pneus
  32. Engenheiros de navios
  33. Instaladores e reparadores de vidros automotivos
  34. Cirurgiões bucomaxilofaciais
  35. Operadores de plantas e sistemas diversos
  36. Embalsamadores
  37. Auxiliares de pintores, gesseiros e afins
  38. Trabalhadores de remoção de materiais perigosos
  39. Técnicos de enfermagem
  40. Flebotomistas

Os profissionais devem temer o avanço da IA?

As descobertas reforçam a ideia de que chatbots de IA tendem a impactar mais empregos de escritório, enquanto profissões que exigem trabalho físico têm menor risco imediato. No entanto, os pesquisadores alertam que outras formas de IA (como robótica e automação industrial) podem afetar ocupações manuais no futuro, como caminhoneiros e operadores de máquinas.

A IA está transformando o mercado de trabalho, mas seu impacto varia conforme o tipo de atividade. Profissões baseadas em comunicação e processamento de dados são as mais expostas, enquanto trabalhos manuais e de interação humana direta seguem mais resilientes. Ainda assim, é essencial acompanhar as mudanças e se adaptar às novas demandas do mercado.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Inteligência artificial

trabalho

mercado de trabalho
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda