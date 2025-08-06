Veja as profissões mais e menos afetadas pela Inteligência Artificial, segundo pesquisa da Microsoft
Saiba 40 profissões são mais e menos afetadas pelo avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho e se alguma delas vai desaparecer
De acordo com uma pesquisa da Microsoft, cerca de 40 profissões sofrem diferentes níveis de impacto devido ao progresso da Inteligência Artificial (IA) nos próximos anos. O estudo analisou 200 mil interações entre usuários e o chatbot Copilot, da própria empresa, para identificar quais carreiras estão mais e menos vulneráveis à automação.
O que determina o impacto da IA?
A pesquisa revelou que profissões baseadas na transmissão de informações são as mais suscetíveis à substituição por IA. Entre elas:
- Tradutores
- Historiadores
- Redatores
Já as ocupações com menor risco são aquelas que exigem habilidades físicas ou interação humana direta, como:
- Técnicos de enfermagem
- Massoterapeutas
- Lavadores de louça
Como a pesquisa foi realizada?
Os pesquisadores analisaram dados do Copilot, um chatbot de IA capaz de simular conversas com humanos. Eles observaram quais tarefas os usuários pediam para a IA executar e compararam essas demandas com as atividades profissionais com maior probabilidade de serem automatizadas.
As 40 profissões mais impactadas pela IA
- Intérpretes e tradutores
- Historiadores
- Comissários de bordo
- Representantes de vendas de serviços
- Redatores e autores
- Atendentes de suporte ao cliente
- Programadores de CNC
- Operadores de telefonia
- Agentes de bilhetes e balcão de viagens
- Locutores e DJs de rádio
- Escriturários de corretagem
- Educadores em gestão agrícola e doméstica
- Telemarketing
- Concierges
- Cientistas políticos
- Analistas de notícias, repórteres, jornalistas
- Matemáticos
- Redatores técnicos
- Revisores e editores de texto
- Hosts e hostesses
- Editores
- Professores universitários de Negócios
- Especialistas em relações públicas
- Demonstradores e promotores de produtos
- Agentes de vendas de publicidade
- Escriturários de novas contas
- Assistentes estatísticos
- Balconistas de atendimento e aluguel
- Cientistas de dados
- Consultores financeiros pessoais
- Arquivistas
- Professores de Economia
- Desenvolvedores web
- Analistas de gestão
- Geógrafos
- Modelos
- Analistas de pesquisa de mercado
- Operadores de telecomunicações de segurança pública
- Operadores de PABX
- Professores de Biblioteconomia
A IA vai substituir todos esses empregos?
A pesquisa não afirma que tradutores ou redatores serão totalmente substituídos, assim como não garante que operadores de dragas estejam completamente seguros. O estudo, publicado pelo Futurism, ainda não passou por revisão por pares, então as conclusões podem evoluir.
"Nossa pesquisa mostra que a IA auxilia em muitas tarefas, especialmente as que envolvem pesquisa, escrita e comunicação, mas não indica que ela possa desempenhar completamente qualquer ocupação. À medida que a adoção da IA acelera, é crucial continuar estudando seu impacto social e econômico", explica Kiran Tomlinson, pesquisador sênior da Microsoft e autor do estudo
As 40 profissões menos impactadas pela IA
- Operadores de dragas
- Operadores de pontes e eclusas
- Operadores de estações e sistemas de tratamento de água
- Moldadores e fabricantes de núcleos para fundição
- Operadores de equipamentos de colocação e manutenção de trilhos
- Operadores de bate-estacas
- Lixadores e acabadores de pisos
- Auxiliares de enfermagem
- Operadores de barcos a motor
- Operadores de equipamentos de extração de madeira
- Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação
- Empregados domésticos e faxineiros
- Trabalhadores de plataformas de petróleo e gás
- Técnicos em telhados
- Operadores de compressores e bombas de gás
- Auxiliares de técnicos em telhados
- Fabricantes de pneus
- Assistentes cirúrgicos
- Massoterapeutas
- Técnicos em oftalmologia
- Operadores de empilhadeiras e tratores industriais
- Supervisores de bombeiros
- Aplicadores de cimento e acabadores de concreto
- Lavadores de louça
- Alimentadores de removedores de máquinas
- Operadores de máquinas de envasamento e embalagem
- Preparadores de equipamentos médicos
- Trabalhadores de manutenção de rodovias
- Auxiliares de produção
- Protéticos dentários
- Reparadores e trocadores de pneus
- Engenheiros de navios
- Instaladores e reparadores de vidros automotivos
- Cirurgiões bucomaxilofaciais
- Operadores de plantas e sistemas diversos
- Embalsamadores
- Auxiliares de pintores, gesseiros e afins
- Trabalhadores de remoção de materiais perigosos
- Técnicos de enfermagem
- Flebotomistas
Os profissionais devem temer o avanço da IA?
As descobertas reforçam a ideia de que chatbots de IA tendem a impactar mais empregos de escritório, enquanto profissões que exigem trabalho físico têm menor risco imediato. No entanto, os pesquisadores alertam que outras formas de IA (como robótica e automação industrial) podem afetar ocupações manuais no futuro, como caminhoneiros e operadores de máquinas.
A IA está transformando o mercado de trabalho, mas seu impacto varia conforme o tipo de atividade. Profissões baseadas em comunicação e processamento de dados são as mais expostas, enquanto trabalhos manuais e de interação humana direta seguem mais resilientes. Ainda assim, é essencial acompanhar as mudanças e se adaptar às novas demandas do mercado.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
