Veja as profissões mais e menos afetadas pela Inteligência Artificial, segundo pesquisa da Microsoft

De acordo com uma pesquisa da Microsoft, cerca de 40 profissões sofrem diferentes níveis de impacto devido ao progresso da Inteligência Artificial (IA) nos próximos anos. O estudo analisou 200 mil interações entre usuários e o chatbot Copilot, da própria empresa, para identificar quais carreiras estão mais e menos vulneráveis à automação.

O que determina o impacto da IA?

A pesquisa revelou que profissões baseadas na transmissão de informações são as mais suscetíveis à substituição por IA. Entre elas:

Tradutores

Historiadores

Redatores

Já as ocupações com menor risco são aquelas que exigem habilidades físicas ou interação humana direta, como:

Técnicos de enfermagem

Massoterapeutas

Lavadores de louça

Como a pesquisa foi realizada?

Os pesquisadores analisaram dados do Copilot, um chatbot de IA capaz de simular conversas com humanos. Eles observaram quais tarefas os usuários pediam para a IA executar e compararam essas demandas com as atividades profissionais com maior probabilidade de serem automatizadas.

As 40 profissões mais impactadas pela IA

Intérpretes e tradutores Historiadores Comissários de bordo Representantes de vendas de serviços Redatores e autores Atendentes de suporte ao cliente Programadores de CNC Operadores de telefonia Agentes de bilhetes e balcão de viagens Locutores e DJs de rádio Escriturários de corretagem Educadores em gestão agrícola e doméstica Telemarketing Concierges Cientistas políticos Analistas de notícias, repórteres, jornalistas Matemáticos Redatores técnicos Revisores e editores de texto Hosts e hostesses Editores Professores universitários de Negócios Especialistas em relações públicas Demonstradores e promotores de produtos Agentes de vendas de publicidade Escriturários de novas contas Assistentes estatísticos Balconistas de atendimento e aluguel Cientistas de dados Consultores financeiros pessoais Arquivistas Professores de Economia Desenvolvedores web Analistas de gestão Geógrafos Modelos Analistas de pesquisa de mercado Operadores de telecomunicações de segurança pública Operadores de PABX Professores de Biblioteconomia

A IA vai substituir todos esses empregos?

A pesquisa não afirma que tradutores ou redatores serão totalmente substituídos, assim como não garante que operadores de dragas estejam completamente seguros. O estudo, publicado pelo Futurism, ainda não passou por revisão por pares, então as conclusões podem evoluir.

"Nossa pesquisa mostra que a IA auxilia em muitas tarefas, especialmente as que envolvem pesquisa, escrita e comunicação, mas não indica que ela possa desempenhar completamente qualquer ocupação. À medida que a adoção da IA acelera, é crucial continuar estudando seu impacto social e econômico", explica Kiran Tomlinson, pesquisador sênior da Microsoft e autor do estudo

As 40 profissões menos impactadas pela IA

Operadores de dragas Operadores de pontes e eclusas Operadores de estações e sistemas de tratamento de água Moldadores e fabricantes de núcleos para fundição Operadores de equipamentos de colocação e manutenção de trilhos Operadores de bate-estacas Lixadores e acabadores de pisos Auxiliares de enfermagem Operadores de barcos a motor Operadores de equipamentos de extração de madeira Operadores de equipamentos de pavimentação e compactação Empregados domésticos e faxineiros Trabalhadores de plataformas de petróleo e gás Técnicos em telhados Operadores de compressores e bombas de gás Auxiliares de técnicos em telhados Fabricantes de pneus Assistentes cirúrgicos Massoterapeutas Técnicos em oftalmologia Operadores de empilhadeiras e tratores industriais Supervisores de bombeiros Aplicadores de cimento e acabadores de concreto Lavadores de louça Alimentadores de removedores de máquinas Operadores de máquinas de envasamento e embalagem Preparadores de equipamentos médicos Trabalhadores de manutenção de rodovias Auxiliares de produção Protéticos dentários Reparadores e trocadores de pneus Engenheiros de navios Instaladores e reparadores de vidros automotivos Cirurgiões bucomaxilofaciais Operadores de plantas e sistemas diversos Embalsamadores Auxiliares de pintores, gesseiros e afins Trabalhadores de remoção de materiais perigosos Técnicos de enfermagem Flebotomistas

Os profissionais devem temer o avanço da IA?

As descobertas reforçam a ideia de que chatbots de IA tendem a impactar mais empregos de escritório, enquanto profissões que exigem trabalho físico têm menor risco imediato. No entanto, os pesquisadores alertam que outras formas de IA (como robótica e automação industrial) podem afetar ocupações manuais no futuro, como caminhoneiros e operadores de máquinas.

A IA está transformando o mercado de trabalho, mas seu impacto varia conforme o tipo de atividade. Profissões baseadas em comunicação e processamento de dados são as mais expostas, enquanto trabalhos manuais e de interação humana direta seguem mais resilientes. Ainda assim, é essencial acompanhar as mudanças e se adaptar às novas demandas do mercado.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)