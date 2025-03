Quais são as profissões mais promissoras até 2030?

Uma pesquisa feita pela H2R Pesquisas, junto com a Totvs, mostrou quais profissões vão se destacar no Brasil nos próximos anos. O estudo contou com a opinião de 477 profissionais de diferentes áreas e cargos, desde estagiários até diretores de grandes empresas.

O principal resultado foi que a inteligência artificial será a maior força de mudança no mercado de trabalho e na economia. Os participantes da pesquisa explicaram como a inteligência artificial está revolucionando diversas áreas e criando novas oportunidades de emprego.

Além disso, a tecnologia continuará sendo essencial para quem quer crescer profissionalmente. Conhecimentos como análise de dados, automação e segurança digital serão cada vez mais valorizados.

A seguir, veja as três profissões que mais vão crescer até 2030:

1. Analista e Cientista de Dados

Quem trabalha com dados ajuda empresas a tomarem decisões melhores. Como os dados estão por toda parte, essa é uma área que só cresce!

Analista de Dados : Organiza informações, identifica padrões e cria relatórios que ajudam a empresa a entender melhor seus clientes e seu próprio funcionamento.

: Organiza informações, identifica padrões e cria relatórios que ajudam a empresa a entender melhor seus clientes e seu próprio funcionamento. Cientista de Dados: Usa técnicas avançadas para prever tendências, como quais produtos vão vender mais ou a melhor rota para um entregador.

Empresas de vários setores, como saúde, educação e finanças, precisam desses profissionais. Os salários variam entre R$ 7.000 e R$ 29.000 por mês, dependendo da experiência e especialização.

2. Especialista em Inteligência Artificial e Machine Learning

Esses profissionais criam programas que aprendem sozinhos e resolvem problemas complexos. Pense em um aplicativo que entende sua voz ou um site que recomenda filmes baseados no que você gosta. Tudo isso é feito com inteligência artificial!

Eles também trabalham com assistentes virtuais, chatbots e até sistemas que ajudam médicos a diagnosticar doenças. Com a evolução da IA, essas oportunidades só vão aumentar.

Os salários variam de R$ 7.000 a R$ 19.000 por mês, podendo ser ainda maiores para quem tem conhecimentos mais avançados, como redes neurais.

3. Analista de Segurança da Informação

Com mais pessoas e empresas usando a internet, a segurança digital se tornou fundamental. O Analista de Segurança da Informação protege sistemas contra hackers e ataques virtuais, impedindo roubo de dados e invasões.

Esse profissional precisa estar sempre atualizado sobre novos golpes e ameaças, como phishing (e-mails falsos que roubam informações), malware (programas que danificam dispositivos) e ransomware (vírus que bloqueiam arquivos e exigem pagamento para liberá-los).

Os salários nessa área variam de R$ 5.000 a R$ 16.000 por mês, podendo ser mais altos dependendo da experiência e da empresa.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)