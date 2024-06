Começa o pagamento do Bolsa familia com auxilio gás

Começou nesta segunda-feira (17/06) o pagamento do bolsa família com o auxílio-gás de R$ 102. A população com o número de identificação social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber. O calendário segue até o dia 28 para aqueles com NIS de final 0.

Famílias com crianças de até seis anos recebem mais R$ 150 por cada uma. Também existe um adicional de R$ 50 por crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos ou para famílias com gestantes e lactantes.

Auxilio Gás

O auxílio-gás foi criado pelo governo para reduzir o impacto do preço do gás de cozinha em famílias vulneráveis. Esse valor equivale a 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13kg, divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), levando em conta os valores dos últimos seis meses.

Os pagamentos serão feitos em meses pares conforme o final do NIS. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 20,8 milhões de famílias receberão o Bolsa Família em junho, totalizando R$ 14,2 bilhões. Nem todas terão direito ao auxílio-gás, apenas 5,8 milhões dos grupos familiares, num total de R$ 592,1 milhões.

Calendário

17 de junho - final 1

18 de junho - final 2

19 de junho - final 3

20 de junho - final 4

21 de junho - final 5

24 de junho - final 6

25 de junho - final 7

26 de junho - final 8

27 de junho - final 9

28 de junho - final 0

VEJA MAIS

Para receber o benefício é necessário se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Crás) das prefeituras.

A condição principal para receber o benefício é ter uma renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. É preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)