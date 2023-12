Com risco de colapso em mina de Maceió, moradores são obrigados a deixar casas às pressas

Por conta do risco iminente de colapso da mina 18 da Braskem, no Mutange, bairro de Maceió, pessoas que moram em Bom Parto, área próxima, foram obrigadas a sair de suas casas às pressas e deixar tudo para trás. Elas reivindicaram realocação durante anos, mas só foram retiradas da região após decisão da Justiça nesta quinta-feira (30).

VEJA MAIS:

O problema começou em 2018, com um intenso tremor de terra, e foi causado pela mineração da Braskem, petroquímica responsável pela ação na região. Os moradores vêm pedindo a inclusão no Mapa de Risco da Defesa Civil, que garante a realocação das famílias e indica a necessidade de desocupação das áreas de risco. Somente quem foi incluído no mapa tem direito à compensação financeira paga pela empresa.

Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal determinou a desocupação de 23 residências nas áreas mais próximas do Mutange, como Bom Parto e Bebedouro, com autorização para uso de força policial caso haja resistência. Mais de 14 mil imóveis já foram desocupados na região desde que o problema começou.

Retirada

Marisqueira, Marivânia dos Santos Venâncio conta que a forma como os moradores estão sendo retirados de suas residências, às pressas e sem nenhum preparo, não é o que eles esperavam.

"Eles falaram que a gente tinha de sair né, de qualquer jeito. E aí chegaram lá com dois ônibus, situação foi essa que generalizou lá uma confusão porque muitos não aceitaram, porque a gente já vive indignada há muitos anos, muitos meses e anos, e aí eles chegaram do nada, pra retirar todo mundo".

Já o barbeiro Alex Leite diz que está angustiado por não saber o que vai acontecer com a casa que construiu nem onde vai morar. "De imediato a gente fica assim, não sabe o que vai fazer. Pra gente que é trabalhador é só tirar o necessário. Vamos tirar uma geladeira, um fogão e é isso? E o que eu construí fica pra trás? Assim, a gente queria que nos preparassem", declara.

Na opinião da dona de casa Adeilza Maria Ferreira da Silva, os moradores vivem de incertezas, porque não sabem o que vai acontecer após deixarem suas casas. "O sentimento que a gente tem é de impotência. Porque assim, a gente tá em alerta, e alerta este que se acontecer o pior a gente sai às pressas e acabou...", afirmou.

Quem mora no Pinheiro, bairro vizinho, não tem indicação para evacuação, mas tem deixado suas casas por precaução. O empresário Thiago Monteiro mora em um dos prédios da rua José de Alencar e deixou o imóvel assim que recebeu a primeira mensagem da Defesa Civil.

"Eu estava no trabalho e recebi o SMS. Como meu filho já está de férias, ele estava em casa só com a funcionária. Resolvi pegá-lo e vim para casa da minha mãe. Fiquei com receio por conta de ser no Mutange, que fica próximo. Se o colapso for grande pode desestruturar uma boa parte do terreno aqui na região, não sabemos. Se acontece algo, não dá pra chegar tão rápido em casa. E o trânsito já está bem complicado", comenta.