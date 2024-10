Colisão envolvendo caminhão e ônibus deixa duas pessoas mortas e 17 feridas em rodovia

Na noite da última quarta-feira (16), um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus deixou duas pessoas mortas e 17 feridas na rodovia Tancredo Neves, em São Paulo. Segundo a empresa responsável pelo coletivo, o ônibus saiu de Polvilho, distrito de Cajamar e seguia com destino a Franco da Rocha, quando no quilômetro 44 invadiu a pista contrária e colidiu contra um caminhão que vinha no mesmo sentido.

Um vídeo gravado por um motorista que estava logo atrás do ônibus mostra o momento em que o veículo desvia da curva e atinge o caminhão. Após a colisão, ambos os veículos pegaram fogo.

No caminhão estavam o motorista e dois ajudantes; um deles conseguiu escapar com ferimentos e foi levado ao hospital, enquanto o motorista e o outro ajudante morreram carbonizados.

Dentro do ônibus estavam o motorista e 15 passageiros. Todos foram levados a hospitais da região com ferimentos leves. A rodovia Tancredo Neves chegou a ficar totalmente bloqueada.

Durante a madrugada desta quinta-feira (17), bombeiros trabalharam para retirar os corpos do caminhão, e o tráfego só foi completamente liberado durante a madrugada. A polícia ainda não sabe o que causou o acidente.

O motorista do ônibus disse que não lembra o que aconteceu. Ele foi levado ao Hospital de Caieiras, fez o bafômetro e não estava alcoolizado. O caso registrado no Distrito Policial de Franco da Rocha.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)