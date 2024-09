CNH pode substituir a nova Carteira de Identidade Nacional? Saiba mais sobre a documentação

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi lançada em março de 2023 e traz mudanças na documentação brasileira. O “novo RG” utiliza o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como identificador e substitui o Registro Geral (RG). Não há documento que possa substituir a CIN, nem mesmo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No entanto, esta exigência ainda não é cobrada.

Apesar de possuir o CPF do cidadão e ser aceita em diversas ocasiões, a CNH não anula o uso da CIN. O “novo RG” possui tecnologias de segurança (biometria, chip eletrônico e QR Code, por exemplo), para validar o uso e proteger contra fraudes - o que não está presente na CNH. Além disso, o documento não diferencia o nome social e nome civil da pessoa. Ou seja: é "mais completo" e deve ser utilizado por todas as pessoas, não apenas por condutores.

Se você ficou preocupado/a, tenha calma. A Carteira de Identidade Nacional deve ser emitida por todos os brasileiros até 2032. Até lá, a CNH segue com sua importância e utilidade. A primeira via do documento é totalmente gratuita e pode ser solicitada na Secretaria de Segurança Pública (SSP) ou Polícia Civil do estado onde reside. Clique aqui e confira todas as informações sobre a CIN.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)