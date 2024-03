CNH Pai D'égua: programa terá atendimento neste fim de semana; confira

Continuam neste sábado (23) e domingo (24) as matrículas para os candidatos aprovados em Belém no Programa Social CNH Pai D'égua. Os atendiemntos seguem sendo realizados na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), das 8h às 17h, garante o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), visto que o prazo fina irá até o próximo dia 27 de março.

A diretora-geral do órgão, Renata Coelho, explica que a medida quer possibilitar às pessoas que trabalham a garantia da vaga no programa. “Queremos que todos os 20 mil classificados consigam efetivar a matrícula, mas sabemos que muita gente não trabalha e não consegue comparecer durante a semana, por isso montamos uma equipe extra para garantir a matrícula também no fim de semana. Nosso objetivo é facilitar o atendimento para todos e garantir 100% de aproveitamento do Programa”, explica.

De acordo com Agência Pará, no Mangueirinho, tanto no sábado como no domingo, o atendimento acontece das 8h às 17h. Para serem atendidos os classificados devem apresentar original e cópia da Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de categoria; CPF; comprovante de residência atualizado; certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Policia Civil do Estado do Pará, com vencimento máximo de 90 dias.

