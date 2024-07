VÍDEO: Quer ser ‘CLT Premium’? Veja benefícios e privilégios de alguns empregos

Uma nova trend nas redes sociais tem feito sucesso entre trabalhadores da Geração Z, a “CLT Premium”. Com vídeos e fotos, jovens compartilham nas redes sociais, especialmente no TikTok, alguns benefícios e privilégios corporativos. Entre eles, há vale-refeição de dois salários mínimos, viagens a trabalho com tudo pago, trabalho em formato híbrido, planos para saúde física e mental, espaço de lazer no escritório e café da manhã gratuito.

A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, garante direitos básicos ao trabalhador brasileiro, como férias, 13º salário e jornada máxima de oito horas de trabalho por dia. As vantagens apresentadas nas redes sociais ultrapassam o previsto pela legislação e, por isso, se tornou tendência. Os beneficiados são chamados de “CLT Premium”, como uma alusão a planos de assinatura que mais ganhos.

Os principais usuários participantes da trend são da Geração Z - pessoas nascidas entre 1995 e 2010. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 38 milhões de trabalhadores com carteira e por volta de 13,4 milhões sem registro. De acordo com Paulo Sardinha, Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), o interesse dos jovens pelo “emprego formal” aumentou após a pandemia de covid-19.

“O ‘CLT Premium’ não é uma novidade, talvez, o que seja novidade são os cargos que estão recebendo tais benefícios. Ocorre que, as empresas já davam pacotes mais robustos de benefícios para cargos elevados dentro de suas hierarquias, mas nos últimos anos nós estamos acompanhando uma popularização dos bônus oferecidos”, esclarece o presidente.

Paulo também explica que, antigamente, os altos benefícios acompanhavam apenas altos salários. Entretanto, as empresas mudaram e passaram a investir em aumento de bônus e na popularização de vantagens. “Assim, muitas vezes você deixa grupos felizes e sem necessidade de aumentos do pagamento de salário”, afirma.

Gorick Ng, consultor de carreira de Harvard, menos de 2% do público “CLT Premium” deseja subir na pirâmide corporativa. Para o consultor, a falta de estímulo possa ser pelo grande compromisso que é passar anos em uma empresa ou pelo ambiente corporativo não ser mais “tão legal”. Como consequência, as corporações têm aumentado os privilégios como forma de atrair e manter trabalhadores da Geração Z - e mais velhos também.

Um dos benefícios mais recorrentes na trend é o trabalho em formato híbrido, ou seja, no escritório e em casa. O trabalho em casa, conhecido como home office, foi adotado por muitas empresas durante a pandemia e é mantido até hoje em algumas instituições. A flexibilidade de fazer as atividades corporativas em casa é vista como algo positivo, conforme uma pesquisa do Washington Post e Ipsos. O estudo mostra que 55% dos trabalhadores que ficam em home office estariam dispostos a receber menos para continuar nesse formato.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de Oliberal.com)