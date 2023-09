Trabalho em home office torna-se cada vez mais atrativo

A demanda por empregos presenciais ainda é grande, mesmo após a pandemia, que exigiu adaptações para a rotina virtual e expandiu a possibilidade de trabalho remoto. Porém, vários profissionais estão optando por trabalhar em regime de home office e buscando essas oportunidades no mercado de trabalho, inclusive, que possibilitem trabalhar paar qualquer lugar do mundo.

A jornalista Ana Danin escolheu uma oportunidade de emprego em home office, “que casou com as oportunidades de trabalho que apareceram”, disse. “A minha rotina de trabalho é a mesma como se eu tivesse em um trabalho presencial: pela manhã, me arrumo para trabalhar como se fosse sair de casa, pois participo de reuniões em vídeo-chamada. Tenho um ambiente em casa preparado com estrutura de escritório”, descreve.

O trabalho em home office exige organização para ter horário de começo, intervalo de almoço e fim, com isso, ela realiza poucas horas-extras. “Hoje consigo ter uma qualidade de vida maior do que quando trabalhava presencialmente, pois consigo equilibrar mais a vida pessoal e a profissional”, revela.

A sede da empresa para a qual ela trabalha fica em Manaus. “Isso é uma oportunidade que o trabalho remoto te dá. Com a tecnologia que existe você consegue desenvolver as atividades normalmente mesmo estando fisicamente distante da empresa”.

Dicas de consultora

“Algumas empresas têm dificuldade de espaço físico e preferem ter equipes em home office, principalmente empresas de tecnologia e serviços”, avalia Márcia Bentes, administradora, consultora de carreiras, coach e professora universitária de Administração, Recursos Humanos e Ciências Contábeis e de Cursos Técnicos.

Entre as vantagens do trabalho em home office, ela aponta a economia de tempo e dinheiro no deslocamento de casa para o local de trabalho, sem falar na possibilidade de estar próximo para atender necessidades de familiares que exijam atenção e cuidado. “O trabalhador não sai de casa, não perde tempo no percurso de casa para o trabalho. Não gasta combustível, vale transporte e não corre risco de acidentes e assaltos. E pode ficar próximo de familiares idosos e dos próprios filhos”, destaca.

Por outro lado, o trabalho em casa também gera despesa, como “o consumo de energia elétrica, dados de internet e o acúmulo de afazeres domésticos e profissionais”, conforme destaca Márcia. “Para o home office dar certo, é preciso estabelecer uma jornada de trabalho semelhante à do regime corporativo. Com hora para início e fim do trabalho”, conclui.

Confira vagas para emprego em home office:

- Arco Educação, companhia de soluções para o ensino básico, oferece vagas de Data Analytics Sr, Design Lead (para mulheres), Design Lead II, Estágio Tech Recruiter, Analista de Marketing II, Assistente de Relacionamento com Cliente, Desenvolvedora Frontend Pl - React, Editora de Arte, Product Design Pl, Product Marketing Jr e Tech Recruiter Pl. Inscrições aqui.

- Caju, plataforma de benefícios corporativos, com sede em São Paulo, oferece vagas de Analista de Governança de Dados Sênior, Coordenação de Marketing de Performance, Desenvolvedor Back-End Pleno, Desenvolvedor Front-End Pleno (preferência para mulheres), Engenheiro com foco em confiabilidade de sites / SRE Sênior, Supervisor de KYC (prevenção à fraude), Product Designer Sênior (preferência por pessoas negras), Tech Manager (exclusiva para mulheres e/ou pessoas negras). Inscrições aqui.

- CloudWalk, especializada em soluções de pagamentos para pequenas e médias empresas, oferece vagas nas áreas de programação, produto, dados e operações. Inscrições aqui.

- Funcional Health Tech, empresa de soluções tecnológicas e inteligência para a indústria farmacêutica, operadoras e corretoras, tem 11 vagas para SP, RJ e RS com contratação no formato híbrido e remoto. Os cargos são de analista de projetos, product owner, analista de atendimento e outros. Inscrições aqui.

- Motz, empresa de monitoramento digital de transporte das cargas, possui vagas no regime híbrido e remoto. Inscrições aqui.

- Tractian, empresa de tecnologia que ajuda fábricas a economizar até 30% do orçamento de manutenção com a contratação dos serviços, oferece vagas de Quality Assurance Developer, Senior Graphic Designer, Senior Machine Learning Engineer, Senior Data Scientist - Vibration Analysis, Senior Data Scientist, Senior Data Engineer - DSP for Energy Analysis, Senior Data Engineer - DSP for Vibration Analysis, Senior Data Engineer, Talent Acquisition Specialist - SAles & Marketing (vaga remota para México) e UX/UI Designer. Inscrições aqui.

-Turin, empresa sediada nos EUA, está com mais de 800 vagas remotas e internacionais. Veja aqui.

- Will Bank, banco digital com escritório em São Paulo, oferece vagas de Analista Pleno de Controladoria, Business Analytics Pleno/Senior, Data Analytics Junior, Especialista de controladoria, Mobile Software Engineer, Pessoa Coordenadora Peolpe Analytics, Pessoa Estagiária em Controladoria e Staff Engineer - Martech. Inscrições aqui.

- Google Brasil está com 18 vagas de emprego para trabalhar em SP, MG, fora do país, ou de forma remota. Veja aqui.

- Embraer está com inscrições abertas para 350 vagas do programa de estágio para estudantes de todo o Brasil, que poderão optar por atividades presenciais, híbridas ou 100% remotas. O processo seletivo é virtual até o dia 8 de outubro aqui.

- Adeste está com 29 vagas abertas em SP, PR, RS e PA para as áreas de administração, indústria, vendas e supervisão. Há possibilidade de trabalho remoto em algumas das vagas disponíveis. Inscrições aqui.

- O Grupo Boticário abriu processo seletivo para 222 vagas de emprego para diversas cidades do Brasil com oportunidades para trabalho híbrido e remoto em várias áreas. Inscrições aqui.