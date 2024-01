Cilindros explodem em restaurante e deixam sete feridos

Dois cilindros de gás explodiram em um restaurante no município de Jacareí, em São Paulo. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (11) e deixou sete pessoas feridas. Dessas, quatro foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave.

As informações foram confirmadas pela prefeitura da cidade. Três mulheres, de 33, 44 e 54 anos, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras de 2º grau. Elas estão em observação. Até o início da noite, equipes ainda estavam no local, localizado na região do Parque dos Príncipes, para os procedimentos.

"A equipe está aguardando a queima do gás por completo para que não haja risco. Uma perícia será realizada para investigar a causa da explosão", informou o Corpo de Bombeiros.