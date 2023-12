Lança- foguetes explode nas mãos de youtuber americano durante teste

O americano Adam Knowles estava gravando um vídeo para seu canal no YouTube onde avaliava os riscos de vários lançadores quando um deles explodiu em suas mãos. Ele ficou ferido com estilhaços e queimaduras de terceiro grau. O impacto levou Adam ao chão, onde ele permaneceu inconsciente por alguns segundos. O acidente aconteceu em novembro passado.



Algumas imagens mostram quando as chamas da explosão do lança foguetes RPG-7 envolvem Adam, que é veterano do Exército americano.



Após três semanas do caso, o YouTuber apareceu em outro vídeo do canal em sua plataforma online. Nele, dá para ver que Adam está recuperado, mas ainda usa ataduras e bandagens nos braços.



Em um último vídeo, Adam afirma que seguirá em frente com sua recuperação, e que a explosão não o impedirá de criar mais conteúdos e testes de armas no futuro.

