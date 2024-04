Ciclista morre ao se desequilibrar e cair de ponte de 15 metros de altura

Uma ciclista morreu após cair da Ponte do Esqueleto, em São Paulo, neste último domingo (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, identificada como Kelly Stefani de Oliveira Alves, de 39 anos, se desequilibrou e caiu da estrutura, que fica entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis e tem mais de 15 metros de altura.

A vítima pedalava durante a manhã junto do marido e um grupo de ciclistas quando passou pela ponte. De acordo ainda com a guarnição de resgate, testemunhas contaram que a ciclista perdeu o equilíbrio quando encostou o pé na mureta baixa da ponte e caiu com a bicicleta.

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local atender a ocorrência, mas a ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou ao g1 que a Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte suspeita/morte acidental no Plantão da Delegacia Seccional de Limeira (SP).

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)