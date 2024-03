Ponte desmorona após ser atingida por navio cargueiro nos Estados Unidos

Uma ponte desmoronou depois de ser atingida por um navio cargueiro na cidade de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 1h30 desta terça-feira (26) (2h30, no horário de Brasília).

Os bombeiros informaram que estão fazendo buscas por pessoas que teriam caído no rio. As autoridades afirmaram ainda que vários veículos que trafegavam pela via caíram na água.

Segundo o jornal "The New York Times", o navio cargueiro envolvido no acidente é de Singapura e tinha como destino o SriLanka.

Com a colisão, a embarcação pegou fogo e acabou afundando. Além disso, diversos veículos caíram na água. As autoridades acreditam que pelo menos 20 pessoas podem estar no rio.

Segundo a Autoridade de Transporte de Mariland, todas as pistas foram fechadas em ambas as direções na ponte de 2,6km. As equipes de emergência procuram pelo menos sete veículos que caíram, de acordo com Kevin Cartwright, diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros de Baltimore. Nesta época do ano, a água no rio Patapsco tem uma temperatura média de1°C.