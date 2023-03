Chuvas no Acre: aulas nas escolas públicas de Rio Branco estão suspensas por tempo indeterminado

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) suspendeu as aulas nas escolas estaduais de Rio Branco por tempo indeterminado em decorrência das fortes chuvas que causaram alagamentos na capital, na quinta-feira (23). O comunicado foi publicado nas redes sociais do órgão público, informando que, neste momento, a segurança e o bem-estar dos alunos e funcionários é a prioridade.

VEJA MAIS

Ainda na nota, a SEE informou que o espaço das instituições será utilizado como abrigo às famílias desabrigadas pelo temporal. “O governo do Acre está acompanhando a situação de perto e informará a população sobre a retomada das aulas assim que possível”, explica o comunicado.

No início da tarde desta sexta-feira (24), a prefeitura da capital informou que R$5 milhões foram destinados para auxiliar as vítimas atingidas pelo temporal. Além disso, todas as secretarias municipais e equipes da prefeitura trabalham no socorro aos desabrigados.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)