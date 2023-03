Chuvas no Acre: rio sobe quase cinco metros em Rio Branco e atinge pelo menos 20 bairros da capital

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, subiu quase cinco metros e atingiu 20 bairros, entre eles o Seis de Agosto, um dos mais afetados, que ficou com moradores desabrigados após o forte temporal que atingiu a capital na noite da última quinta-feira (23). O rio marcou 14,65 metros, ultrapassando a cota de transbordo (14 metros), de acordo com a medição realizada pelos órgãos dedicados ao monitoramento ambiental.

Além dos pontos de alagamento, um trecho da BR-364, no sentido Porto Velho, rompeu durante o temporal, impedindo a passagem de veículos. Os motoristas que precisam usar a rodovia precisam pegar um desvio de aproximadamente 45 km, vindo pela estrada estadual AC-40.

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, choveu na capital o total de 172 milímetros, quantidade correspondente a 50% de todo o esperado para março (270,1 milímetros). Cerca de 4,4 mil casas distribuídas entre os bairros afetados tiveram interrupção na energia elétrica para evitar riscos de acidentes ou óbito ocasionado por choque.

No início da madrugada desta sexta-feira (24), uma reunião foi feita no gabinete de crise para alinhar as ações de atendimento às famílias atingidas. Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou ter destinado inicialmente R$ 5 milhões, por meio da Secretaria de Planejamento, para ajudar os moradores prejudicados pela enchente.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)