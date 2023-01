Os olhares do mundo inteiro estão atentos aos softwares que prometem, em breve, substituir humanos na hora de escrever bons textos de um modo geral. Jornalistas, redatores e até professores já se sentiram, em algum momento, intimidados com a tecnologia, mas, é bom ficar ligado! Não é porque o aplicativo escreve bem direitinho (diga-se de passagem) que as informações que ele coloca em suas produções são completamente confiáveis....

Em uma busca simples no ChatGPT, feita neste domingo (29), sobre o atacante paraense e jogador do Palmeiras, Ronyielson, mais conhecido como Rony, o software se "embananou". O comando dado foi: "Faça um texto de 200 palavras com o histórico de títulos do atacante do Palmeiras Ronielson, mais conhecido como Rony".

O ChatGPT "escreveu" que o ex-azulino, cria da base do Clube do Remo, havia iniciado sua carreira no Bangu (RJ). Disse também que o atleta foi convocado por Tite para a Seleção Brasileira e que teria jogado a Copa do Mundo de 2022; veja:

"Além de seus sucessos com o Palmeiras, Rony também teve sucesso em nível internacional. Ele foi convocado para a seleção brasileira em 2022, e foi um dos principais jogadores da Copa do Mundo da FIFA 2022, ajudando o Brasil a chegar às semifinais".

Solicitação e resultado obtido no ChatGPT sobre o histórico de Rony, do Palmeiras (Reprodução)

Será que dá mesmo para confiar no software?