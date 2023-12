Cerca de 70% da população paraense se autodeclara parda, aponta IBGE

O Pará é o estado brasileiro com o maior percentual de pessoas que se autodeclaram pardas. Cerca de 70% da população paraense se enquadra neste perfil de raça/cor, conforme apontam os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (22).

O estudo mostra que, no Pará, 5.673.446 pessoas são autodeclaradas de cor parda (69,87% dos residentes no estado); 1.570.281 de cor branca (19,34%); 793.621 de cor preta (9,77%); 69.180 pessoas indígenas (0,85%); e 12.432 pessoas de cor amarela (0,15%).

Vale lembrar que, em 2010, o Pará tinha, em sua população, 69,52% de pessoas pardas; 21,81% de brancas; 7,24% de pessoas pretas; 0,91% de amarelas; e 0,52% de indígenas. As mulheres são maioria na população de pessoas pardas, brancas e amarelas. Enquanto os homens estão em maior percentual nas populações de pessoas pretas e indígenas.

Resultados

Desde o último Censo, realizado em 2010, a população total do Pará aumentou de 7.581.051 para 8.120.131 habitantes. A novidade do recente estudo foi a atualização sobre a população quilombola que, pela primeira vez, foi contada em um censo demográfico. Atualmente, as pessoas quilombolas representam 1,67% da população total residente em solo paraense, das quais 44.560 residem dentro de Territórios Quilombolas (TQ) e 91.043 vivem fora dos territórios.

A maior participação de pessoas pardas no Estado é no município de São João da Ponta (87,43%), entretanto, em números absolutos, a capital se destaca, com 806.103 pessoas autodeclaradas pardas, seguida de Ananindeua, com 311.624 pessoas; e Santarém 240.817 pessoas.

Novo Progresso é o município com o maior percentual de pessoas que se autodeclaram brancas (21,1%); seguido de Tucumã (27,26%); e Belém (26,28%). Em números absolutos, Belém tem a maior quantidade de pessoas brancas, com 342.476 habitantes, na sequência aparecem Ananindeua, com 112.106 pessoas; Parauapebas, 56.707; e Santarém, com 56.124 paraenses.

Pessoas indígenas tiveram maiores percentuais nos municípios de Jacareacanga, com 57,47% da população. Já o maior percentual de pessoas amarelas foi registrado em Tomé-Açu, com autodeclaração de 0,74% da população.

Segundo o coordenador técnico estadual do Censo 2022, Luiz Claudio Martins, o Pará se destaca em nível nacional com o maior percentual da população parda. Ao analisar as últimas três pesquisadas feita pelo IBGE, é possível destacar um crescimento da população preta, parda e indígena, indica Martins, que reforça a importância do estudo para a sociedade.

“Essas informações são importantes para retratar a diversidade étnico-racial do país e do Estado, e para sabermos quem nós somos. Retratar essa diversidade que existe no país vai ser muito importante quando os demais dados forem divulgados, porque vai nos possibilitar fazer cruzamentos de informações, o que é fundamental para se pensar em políticas públicas”, concluiu o coordenador.