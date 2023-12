IPCA: Alta no preço dos alimentos puxa inflação em novembro; índice ficou em 0,28%

A alta de preços no grupo Alimentação e Bebidas, que chegou a 0,63% e que também tem o maior impacto (0,13 ponto percentual) no índice geral, puxou a inflação em novembro, conforme dados divulgados nesta terça-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando todos os grupos pesquisados, no último mês, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, subiu 0,28%. Em outubro, o IPCA havia fechado em 0,24%, enquanto em novembro de 2022 ele teve alta de 0,41%.

VEJA MAIS

No acumulado do ano, a inflação no país teve alta de 4,04%. Em 12 meses, o índice subiu 4,68%.

Os dados divulgados pelo IBGE mostram que seis dos nove grupos pesquisados tiveram alta de preços no mês de novembro. Porém, grupos como Vestuário, Artigos de residência e Comunicação tiveram uma pequena queda, em virtude da Black Friday.

Veja o resultado dos grupos

Alimentação e bebidas: 0,63%;

Habitação: 0,48%;

Artigos de residência: -0,42%;

Vestuário: -0,35%;

Transportes: 0,27%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,08%;

Despesas pessoais: 0,58%;

Educação: 0,02%;

Comunicação: -0,50%.