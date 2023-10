Prévia da inflação se mantém estável e apresenta redução de 0,07% em outubro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), considerado a inflação oficial do país, registrou uma redução de 0,07% na variação mensal de outubro em Belém, se mantendo estável, de acordo com os dados divulgados, nesta quinta-feira (26), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado de janeiro a outubro de 2023, a variação foi de 4,47%.

Os grupos de habitação (-1,11%); alimentação e bebidas (-0,33%); e comunicação (-0,31%) tiveram os maiores recuos na capital paraense. Por outro lado, transportes (1,05%); vestuário (0,43%); e artigos de residência (0,31%) registraram alta em outubro. A queda também foi registrada nos grupos de saúde e cuidados pessoais (0,14%) e despesas pessoais (0,05%). Já a educação teve um aumento de 0,19%.

Apesar da redução registrada no segmento de alimentação, Ana Paula Corrêa, funcionária pública, percebe que alguns alimentos apresentam flutuações de preços. Acho que, de fevereiro ou março para cá, houve queda do preço do leite, óleo e até da carne mesmo e tem se mantido mais ou menos estável. Mas, outros produtos como hortifruti, por exemplo, percebi que houve redução também no início do ano, mas agora alguns subiram novamente, como o alho e, principalmente, o limão subiram muito”, afirma Ana Paula.

Nacional

No contexto nacional, o IPCA-15 foi de 0,21% em outubro, 0,14 ponto percentual abaixo da taxa de setembro (0,35%). As quedas foram verificadas nos grupos de alimentação e bebidas (-0,31%); comunicação (-0,29%). Os grupos Saúde e cuidados pessoais (0,28%) e Habitação (0,26%) também registraram alta.

A alimentação nos domicílios teve queda de 0,52%. Os itens que mais se destacaram foram o leite longa vida (-6,44%), feijão-carioca (-5,31%), ovo de galinha (-5,04%) e das carnes (-0,44%). No lado das altas, o arroz (3,41%) e as frutas (0,71%) subiram de preço.

Nos transportes, o crescimento foi de 0,78%, sobretudo motivado pelo aumento da passagem aérea, que subiu 23,75%. Transporte por aplicativo (5,64%) e emplacamento e licença (1,64%) também registraram alta.

Os combustíveis também registraram queda de 0,44%, com redução na gasolina (-0,56%), no etanol (-0,27%) e no gás veicular (-0,27%), enquanto o óleo diesel (1,55%) subiu.