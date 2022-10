Censo 2022: Coleta em campo será prorrogada até início de dezembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) comunicou que a coleta em campo do Censo Demográfico 2022 será prorrogada até início de dezembro devido às dificuldades de contratação de trabalhadores em alguns locais. Segundo o instituto, foram preenchidas apenas 52,2% do total de vagas disponíveis. Com informações da Agência Estado.

"Praticamente metade do Censo feito nestes dois meses. Ou seja, a operação está atrasada. A gente estava esperando que fosse encerrar a operação agora na primeira semana de outubro", contou Cimar Azeredo, diretor de Pesquisas do IBGE.

O diretor acredita que o Instituto possa precisar de mais recursos para finalizar o processo antes do prazo estimado. Ele também afirma que a decisão de prorrogar a coleta é acompanhada de um compromisso de entregar os dados da contagem da população ainda no fim de dezembro ao Tribunal de Contas da União, para subsidiar a repartição do Fundo de Participação de Estados e Municípios.

Até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas, em 36 567.808 domicílios, o equivalente a 49% da população estimada no País. No Censo Demográfico de 2010, já tinham sido recenseados à essa altura da coleta 86,9% da população.

O gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, reconhece que o ritmo de coleta está "muito abaixo" do registrado no censo anterior, mas diz que o órgão está buscando melhorar a contratação e a remuneração de recenseadores nos locais onde a curva de recenseamento está muito abaixo do esperado.

Entre os já recenseados em 2022, 42,0% estavam no Sudeste; 27,0%, no Nordeste; 14,3%, no Sul; 8,9%, no Norte e 7,8%, no Centro-Oeste. Até o momento, 48% dos recenseados eram homens e 52% eram mulheres.