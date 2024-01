Cavalos invadem farmácia, provocam estragos e assustam funcionários; vídeo

No último sábado (30), dois cavalos invadiram uma farmácia, quebraram produtos e assustaram os funcionários que estavam trabalhando no estabelecimento. O episódio foi registrado por câmeras de segurança do local e mostram os animais entrando no comércio por volta das 19h30.

Nas imagens é possível ver os funcionários fugindo para se proteger. Uma colaboradora chegou a se esconder em uma sala. A "invasão inusitada" aconteceu em Rio das Ostras, na Região Litorânea do Rio de Janeiro.

Em seguida, é possível ver a dupla desajeitada derrubando uma prateleira de esmaltes e passa por cima dos itens e outros produtos que estavam no chão ao acessar outro corredor do estabelecimento.

VEJA MAIS

A proprietária da farmácia disse ao portal CNN que ainda não foi possível contabilizar os estragos, mas que os cavalos estavam muito agitados e acabaram quebrando vidros temperados, prateleiras, além de esmaltes e outras mercadorias. Ela relatou também que antes de entrar no local, a dupla danificou alguns produtos que estavam na calçada de um mercado que também pertence à família.

Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras disse que a Secretaria de Meio Ambiente não foi acionada para recolher os animais e que depois do episódio, não houve mais registro dos cavalos pelas ruas.