Cavalo invade lotérica na PB e fato vira meme na internet

Clientes e funcionários de uma casa lotérica em Cuité, no interior da Paraíba, tomaram um susto na última quarta-feira, 28, quando um cavalo resolveu invadir o estabelecimento. Visivelmente agitado, o animal relinchava e se movimentava de um lado para o outro, deixando algumas pessoas que aguardavam atendimento na fila um pouco amendrontadas. Já outras aproveitaram para registrar a cena, que rapidamente ganhou a web e, claro, virou meme.

Em vídeo enviado ao portal UOL, um dos clientes da lotérica que havia acabado de chegar para fazer uma aposta registrou a cena com humor: "Acho que ele veio tirar o auxílio [emergencial]", ao que um amigo que estava com ele prontamente completou: "É bonito demais um cavalo tirando dinheiro".

Rinaldo Carlos e Lírio Félix, os amigos do vídeo, relataram que, a despeito do susto que o animal deu em todo mundo ao surgir de repente no saguão da lotérica, a visita inusitada até que foi engraçada. "Rapaz, o bicho chegou virado na gota serena. Entrou direto para um caixa. Parecia que estava procurando alguma coisa. Acho que estava com fome", disse Felix.

"Ele relinchava muito e estava agoniado, nervoso. Fiquei com medo de me aproximar e levar um coice", comentou Rinaldo, que confessou ter ficado apavorado logo no início. Teones Lira, o proprietário da agência lotérica também ficou tenso com a situação, mas, depois entrou no clima da gozação. "Sempre acreditei que um dia sairia um milionário daqui, mas nunca pensei que ficaríamos famosos por causa de um cavalo."

Somente com a ajuda de três clientes foi possível retirar o animal, que havia fugido. O dono do cavalo foi até o estabelecimento tempos para se desculpar pelo ocorrido. "Ele disse que o bicho estava preso, mas que alguém abriu a porteira. Aí o cavalo saiu desembestado pela rua e só parou quando se engraçou com minha lotérica. Teve gente que postou nas redes sociais dizendo que ele se arretou porque não conseguiu sacar o dinheiro. Não é de lascar?", brincou Teones.