Catador de recicláveis é morto com golpe de faca no coração

No início da noite da última quarta-feira (22), o catador de recicláveis Nelson Ribeiro, de 35 anos, foi morto com uma facada no coração. De acordo com a polícia, o socorro foi acionado logo após o crime, mas o homem morreu na hora.

A família da vítima chegou ao local, e Ruth, ex-mulher dele, contou que o viu pela última vez por volta das 18h30. Nelson tinha dois filhos e, conforme a ex-mulher, as crianças eram bem apegadas ao pai. O casal estava separado, segundo o relato de Ruth, por conta da bebedeira. O crime aconteceu em Curitiba, no Paraná.

“Quando ele estava bem, era trabalhador, tratava a gente bem. Mas quando bebia ele brigava, xingava, ficava falando as coisas”.

VEJA MAIS

O delegado Victor Menezes, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e disse que, em primeiro momento, o que se sabe é apenas que ele foi atingido por um único golpe, próximo ao coração. A Polícia Civil apura o que pode ter acontecido.

“Trata-se de uma pessoa que estava em condição de rua, morava de forma improvisada em alguns locais. Pedimos que a comunidade se engaje no caso e traga informações sobre o autor e onde pode ser localizado. Se souberem da motivação do crime também será de grande ajuda", pediu o delegado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).