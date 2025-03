Caso Vitória: Polícia descarta pai como suspeito e foca em motorista preso

A Polícia Civil de São Paulo excluiu Carlos Alberto Souza, pai de Vitória Regina, da lista de suspeitos pela morte da jovem. A decisão foi anunciada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (10), após a investigação inicial levantar suspeitas sobre o comportamento de Souza e um pedido de terreno feito ao prefeito de Cajamar.

A defesa de Carlos Alberto, que classificou a suspeita como “absurda”, alegou que ele nunca foi ouvido formalmente pela polícia e a inclusão na lista de suspeitos se deu por uma omissão sobre ligações feitas à filha no dia do desaparecimento.

Suspeito preso

Maicol Antônio Sales dos Santos, de 27 anos, dono do Corolla que perseguia Vitória, foi preso no sábado (8). A prisão ocorreu após a polícia identificar contradições em seu depoimento e receber informações de testemunhas.

Segundo a investigação, Sales dos Santos afirmou estar em casa com a esposa na noite do crime, mas ela negou a versão, dizendo que estava na casa da mãe. Vizinhos também relataram a ausência do carro na garagem na noite do desaparecimento.

A polícia solicitou a prisão temporária de Sales dos Santos por 30 dias, e a Justiça acatou o pedido. As investigações continuam para esclarecer o crime e identificar outros possíveis envolvidos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)