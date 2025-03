Caso Vitória: pai da jovem entra na lista de suspeitos do crime; veja o motivo

Carlos Alberto Souza, pai da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, encontrada morta, com cabelo raspado e sinais de tortura pelo corpo, foi incluído pelos investigadores do caso como um dos suspeitos do crime. Segundo a Polícia, a decisão se baseou nos “mesmos critérios” dos outros suspeitos: as inúmeras contradições apresentadas durante o depoimento de Carlos Souza. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Um dos comportamentos do pai da jovem considerado "estranho” pelos investigadores foi o fato dele ter pedido um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois logo após a confirmação da morte da adolescente.

Procurado pela CNN, o advogado Fabio Costa, que atua na defesa de Carlos Alberto, classificou a decisão de incluir o homem na lista de suspeitos como "absurda" e afirmou que vai tentar reverter a situação ainda nesta semana. Segundo ele, o pai da jovem nunca foi ouvido formalmente pela polícia, por isso não deu detalhes sobre o dia do desaparecimento.

Já a Polícia Civil espera ouvir ainda nesta semana testemunhas importantes do caso para esclarecer o real envolvimento de cada um dos investigados.

Na tarde deste sábado (8), um primeiro suspeito de envolvimento na morte de Vitória foi preso. Maicol Antônio Sales dos Santos, de 27 anos, foi apontado como dono do Corolla que perseguiu a jovem minutos antes dela desaparecer na madrugada do dia 27 de fevereiro, na Grande São Paulo.

No pedido de prisão feito à Justiça, a Polícia argumentou que, durante depoimento, Maicol entrou em contradição, ao afirmar que estava em casa com a esposa na noite do dia 26 de fevereiro, quando Vitória desapareceu. A esposa negou a informação. Ela relatou estar na casa da mãe e só foi encontrar com o marido no dia seguinte.