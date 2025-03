Caso Vitória: suspeito de assassinar jovem tem prisão mantida pela Justiça de SP

Maicol Antonio Sales dos Santos, um dos suspeitos de envolvimento na morte de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, teve a prisão mantida pela Justiça de São Paulo. O investigado passou por audiência de custódia na manhã deste domingo (9/3). Conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo, a audiência de custódia foi apenas para verificar a existência de alguma ilegalidade no ato da prisão.

O suspeito foi preso preventivamente na tarde de sábado (8). A juíza decretou a prisão temporária devido aos indícios do envolvimento do suspeito no crime e também pelas contradições no depoimento. Relatos de testemunhas ouvidas na investigação indicam que ele estava próximo ao local do crime e o carro dele também foi visto na cena do assassinato. As investigações ainda apontam uma movimentação suspeita na casa de Maicol na noite do desaparecimento de Vitória.

Além de Maicol, a polícia tinha pedido a prisão temporária de um segundo suspeito, Daniel Lucas Pereira, mas foi negado pela Justiça. No entanto, a busca e apreensão na residência do suspeito foi autorizada.

Contradições

Maicol afirmou à polícia que na noite do crime, estava em casa com a esposa. A mulher, no entanto, declarou que passou aquela noite na casa da mãe. Ela relatou que só viu uma mensagem de 'boa noite' de Maicol às 23h30, indicando que não estava com ele.

Vizinhos informaram à polícia que notaram movimentação incomum na casa do suspeito. De acordo com os depoimentos, Maicol entrou e saiu da garagem várias vezes e disse que o carro tinha “ficado bom”, o que levantou suspeitas.

Outro fato suspeito é o de que o Toyota Corolla prata de Maicol passou a noite guardado na garagem, o que era incomum, pois o investigado geralmente deixava o carro estacionado na rua.