Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Caso Orelha: sobrinho do ex-tenista Guga presta depoimento na polícia

O menor de idade será ouvido pelas autoridades nos próximos dias

Lívia Ximenes
fonte

Sobrinho do ex-tenista é citado em investigação do Caso Orelha (Reprodução)

Um sobrinho do ex-jogador de tênis Guga está entre os citados no inquérito do caso que investiga os maus-tratos e a morte do cão Orelha, atacado na madrugada do dia 4 de janeiro. O adolescente, que não teve os dados divulgados, deve ser ouvido pela Polícia Civil nos próximos dias. O menor de idade estava em um imóvel do tio na região da Praia da Brava, Santa Catarina no período do ocorrido, segundo portal LeoDias.

VEJA MAIS

image Morre a cadela Pretinha, companheira do cão Orelha, de doença parasitária

image Cão Orelha: MPSC avalia pedir exumação do pet para esclarecer pontos da investigação
Segundo os laudos, ele sofreu uma pancada na cabeça, que pode ter sido por um chute ou algum objeto rígido, como um pedaço de madeira ou uma garrafa

image Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha
A meta é impedir que o acusado saia do país

Os citados na investigação possuem entre 14 e 17 anos. Conforme o site, eles prestarão depoimentos para esclarecer diversos fatos, como vandalismo, brigas com porteiros e uso de bebidas e entorpecentes, além dos maus-tratos aos cães Caramelo e Orelha. A assessoria de Guga confirmou que o ex-atleta possui um apartamento no local, mas não respondeu sobre a relação familiar entre ele e o adolescente.

O cão Orelha foi encontrado agonizando no dia 5 de janeiro e, mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos. Por outro lado, o cão Caramelo sofreu uma tentativa de afogamento após a morte de Orelha, mas sobreviveu e foi adotado pelo delegado do caso, Ulisses Gabriel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caso orelha

cão Orelha

tenista guga
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Secretário de prefeitura de Goiás mata filhos de 12 e 8 anos e em seguida tira a própria vida

Horas antes do crime, homem postou vídeo com filhos em rede social dizendo: “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”

12.02.26 11h20

BRASIL

VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo na escadaria de fórum no Espírito Santo

O caso gerou debates nas redes sobre a segurança e o controle de acesso em prédios públicos

12.02.26 10h49

POLÊMICA

VÍDEO: vereadora discute com homem em situação de rua e divide opiniões na web

Talita Galhardo questionou permanência sob viaduto e possível ligação irregular em área no RJ

12.02.26 10h10

BRASIL

Caso da estudante de psicologia morta em MG: o que já se sabe até agora

A morte da estudante de psicologia causou comoção na cidade e mobilizou moradores nas redes sociais, que pedem justiça

12.02.26 9h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda