Caso Orelha: sobrinho do ex-tenista Guga presta depoimento na polícia

Um sobrinho do ex-jogador de tênis Guga está entre os citados no inquérito do caso que investiga os maus-tratos e a morte do cão Orelha, atacado na madrugada do dia 4 de janeiro. O adolescente, que não teve os dados divulgados, deve ser ouvido pela Polícia Civil nos próximos dias. O menor de idade estava em um imóvel do tio na região da Praia da Brava, Santa Catarina no período do ocorrido, segundo portal LeoDias.

VEJA MAIS

Os citados na investigação possuem entre 14 e 17 anos. Conforme o site, eles prestarão depoimentos para esclarecer diversos fatos, como vandalismo, brigas com porteiros e uso de bebidas e entorpecentes, além dos maus-tratos aos cães Caramelo e Orelha. A assessoria de Guga confirmou que o ex-atleta possui um apartamento no local, mas não respondeu sobre a relação familiar entre ele e o adolescente.

O cão Orelha foi encontrado agonizando no dia 5 de janeiro e, mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos. Por outro lado, o cão Caramelo sofreu uma tentativa de afogamento após a morte de Orelha, mas sobreviveu e foi adotado pelo delegado do caso, Ulisses Gabriel.