Casal é preso por matar recém-nascido após deitar bêbado em cima da criança

Um casal foi preso no último sábado (29), suspeitos de matar o próprio filho, um recém-nascido de 25 dias de vida, ao se deitarem em cima da criança, na cidade de Juara, no Mato Grosso (MT).

Os acusados são uma mulher de 19 anos e um homem de 26 anos, ambos pais da vítima. De acordo com informações da polícia, os suspeitos teriam chegado bêbados e, por conta do alto nível de embriaguez, se jogaram por cima do bebê e o esmagaram.

No laudo médico da criança, constou sangue no nariz do recém-nascido, o que confirmou morte por asfixia por compressão mecânica. O casal foi preso e está sob Justiça.