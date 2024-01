Casa é inundada após chuva forte; vídeo mostra família saindo às pressas do local

Nas redes sociais, circulam imagens de câmeras de segurança expondo o momento em que cinco pessoas de uma família em uma casa do Assentamento 26 de Setembro, no Distrito Federal, escapam por pouco de ser levadas pela água decorrente de forte chuva na região, na noite do último domingo (7). É possível acompanhar a enxurrada na sala de estar da casa, onde estavam as pessoas. Elas são obrigadas a subir no sofá para se proteger das águas.

No entanto, a água entrou de vez no imóvel, chegando bem perto de eletrodomésticos, como na altura de um televisor instalado em uma das paredes. O sofá chega a boiar na sala. Já outra câmera de segurança mostra as pessoas saindo apressadamente da casa para fugir da força da água. O quintal da casa ficou completamente inundado.

Uma mulher segurando um bebê chega a cair, durante a saída do imóvel. Alguns objetos da família foram levados pela enchente, que deixou o carro da família ilhado na garagem da casa.