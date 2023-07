Equipe de resgate faz salvamento dramático de casal em carro durante enchente na China; vídeo

Muitos moradores da região tiveram suas casas praticamente cobertas pelas águas revoltas da enchente, como mostram imagens divulgadas pela mídia estatal chinesa CCTV. Em Sanmenxia, província de Henan, uma equipe de resgate foi acionada para auxiliar um casal que ocupava um carro que acabou no meio da enxurrada. Enquanto aguardavam socorro, os passageiros se refugiaram no teto solar do veículo.

De acordo com a agência de notícias oficial Xinhua, um alerta estava em vigor nesta terça-feira (4) para desastres causados pela chuva em grandes áreas do centro e sudoeste da China. As autoridades chinesas têm emitido alertas sobre o clima extremo e os "vários desastres naturais" esperados para o próximo mês. As fortes chuvas em algumas regiões do país já levaram milhares de pessoas a abandonarem suas residências. Segundo especialistas, as chuvas torrenciais estão ocorrendo com uma frequência que é considerada uma vez a cada 50 anos.

A agência France Presse (AFP) informa que cientistas afirmam que o aumento das temperaturas globais, causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, está contribuindo para agravar o clima extremo em todo o mundo. Nas últimas semanas, muitos países da Ásia têm enfrentado ondas de calor mortais e recordes de temperatura.