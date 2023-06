Representante do Ministério do Meio Ambiente defende que Brasil seja ‘solução de sustentabilidade’

As discussões sobre mudanças climáticas têm colocado os olhos do mundo sobre o Brasil, especialmente com agendas internacionais importantes previstas para este ano. Na opinião da secretária nacional de Mudança no Clima do Ministério de Meio Ambiente, Ana Toni, a Amazônia é capaz de colocar o Brasil no mundo e também de tirar. A representante da Pasta participou, na manhã desta quinta-feira (29), da primeira Conferência Internacional sobre Soberania e Clima, em Brasília, que tem cobertura de O Liberal.

“Os olhos do mundo estavam no Brasil por causa do desmatamento e agora os olhos do mundo estão no Brasil pela esperança de o Brasil ser a solução de sustentabilidade não só do Brasil, mas do mundo. A gente está vendo a mudança que já teve na comunidade internacional. Agora o Brasil está chamando o mundo para vir para a COP 30, teremos a presidência do G20, não mais o Brasil como um problema, mas o Brasil como solução”, destaca.

O que o Ministério quer, segundo ela, é justamente que o mundo continue atento ao Brasil, mas agora, principalmente, com olhares positivos. “Que continuem olhando para a gente, mas não por um problema, e um problema que nós, brasileiros, não mais queremos, que é o desmatamento ilegal. O que a gente quer é que o mundo olhe para a gente como solução do combate às mudanças no clima”.

Outra adaptação que precisa ser feita, na opinião de Toni, é em relação à criação de produtos mais sustentáveis para consumo local e mundial. “Nosso desafio é transformar nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas em um mundo de baixo carbono, e colocar essa visão para fora. Precisamos adaptar nossa economia para sermos os grandes provedores de sustentabilidade no mundo. Precisamos ter outra relação com o mundo”, declara a secretária nacional de Mudança do Clima.