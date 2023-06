Evento em Brasília reúne ministros e palestrantes internacionais para falar de soberania e clima

Começou nesta quarta-feira (28) a primeira Conferência Internacional sobre Soberania e Clima, em Brasília, organizada pelo Centro Soberania e Clima. A programação, que ocorre na Escola Superior de Defesa (ESD), segue ao longo de todo o dia de hoje, e se repete nesta quinta-feira (29), último dia da agenda. O Liberal foi convidado para participar e está presente no evento.

Ao todo, mais de 30 palestrantes estão confirmados na conferência, incluindo pesquisadores de outros países, como Estados Unidos, Chile, Espanha e Argentina. O evento contará com a presença do presidente do Centro Soberania e Clima, Raul Jungmann, ex-ministro de Política Fundiária e Desenvolvimento Agrário no governo de Fernando Henrique Cardoso, e de Defesa na era Temer. A palestra de abertura, nesta quarta, será com o atual ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio.

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, também é uma presença confirmada durante o primeiro dia de evento, e fará parte de uma mesa redonda dentro do painel “Democracia, soberania e clima”. O orador principal do bloco é Rut Diamint, da Universidade Torcuato di Tella, de Buenos Aires, Argentina.

Pela tarde, o segundo painel tem o tema “Mudanças Climáticas, Segurança e Defesa”, cujo orador principal é o embaixador André Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente. Na mesa redonda, haverá participação de convidados de fora do país: Juan Pablo Toro, do Athena Lab, no Chile; Luiz Bittencourt, do William J Perry Center, nos EUA; e Maria del Mar Hidalgo, do Instituto Español de Estudios Estratégicos, na Espanha. Também fará parte o coronel José Roberto, da ESD. O evento continua na quinta-feira.