Lula chama as pessoas para virem a Belém conhecer a Amazônia; vídeo

No programa “Conversa com o Presidente” desta terça-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a COP30 e sobre Belém. Ele chamou a atenção que uma forma de cuidar do clima na Amazônia é cuidando do povo que vive na região, melhorando as condições de vida.

Lula falava, em entrevista ao jornalista Marcos Uchôa, que é importante as pessoas conhecerem o Brasil. Por isso, segundo ele, a decisão de fazer a COP30 “em Belém do Pará, que é um estado amazônico muito grande, com muita diversidade cultural, com muita diversidade ambiental”. Por isso, disse, Lula, quem gosta Amazônia, deve ir “ver o que é Amazônia, e tem que saber que lá tem muita a árvore, muita fauna, mas tem muita gente. E a gente da Amazônia precisa melhorar de vida, precisa ter mais qualidade de vida, ter mais saneamento básico, moradia de mais qualidade, ter melhores empregos, melhores salários, melhor educação. É isso que é cuidar do clima, é cuidar do povo, junto com cuidado à natureza”.

Meio ambiente não pode ser separado da qualidade de vida

Lula afirmou, citando o discurso que fez em Paris recentemente, que cuidar do meio ambiente é importante, mantendo a floresta em pé, mas que esse cuidado passa também pelo saneamento, “cuidando com o esgoto a céu aberto, qualidade da água potável, das ruas”, disse Lula. “É preciso analisar um conjunto inteiro da qualidade de vida da sociedade para a gente poder chegar à Amazônia e mostrar que a nossa floresta ficando em pé, a gente pode dar sustentabilidade à qualidade do ser humano no planeta Terra”.

O presidente disse que não se pode discutir separadamente a questão climática da desigualdade social, “porque o clima pode ser maravilhoso, mas o cara tem que ter comida para comer”.