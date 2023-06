Defesa da Amazônia é estratégia nacional para proteção ambiental, segundo comandante do Exército

A defesa e a proteção da Amazônia são as estratégias nacionais mais importantes na garantia da proteção ambiental, segundo o comandante militar da Amazônia, general do Exército Ricardo Costa Neves. A região tem sido o tema principal da primeira Conferência Internacional sobre Soberania e Clima, realizada em Brasília até esta quinta-feira (29). O Liberal foi convidado e participa do evento.

De acordo com o general, que foi destaque no primeiro painel do dia, sobre “Agenda de Segurança, Defesa e Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia”, o bioma é prioridade para o Exército. Costa Neves diz que todas as lideranças da sociedade devem estar sincronizadas para “termos uma estratégia nacional”. Também afirma que é preciso perguntar: “O que queremos da Amazônia?”.

“Sem que nós tenhamos isso bem claro e definido, sempre vamos viver algumas pandemias. O fechamento entre desenvolvimento sustentável e a preservação da Amazônia passa por uma estratégia nacional de soberania, aí entra o nosso papel de defesa”, avalia. É necessário ainda, segundo o general, que a biodiversidade e a bioeconomia traduzam a sustentabilidade em qualidade de vida para quem vive na região.

Outra participante especial do painel é a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni. Também será realizada, ainda pela manhã, uma mesa redonda com representantes da Amazônia, a exemplo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), a Rede Amazônica e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) do Pará.