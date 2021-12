Carta psicografada de vítima da boate Kiss é apresentada em júri

Uma carta psicografada foi apresentada pela advogada Tatiana Borsa, que defende o músico Marcelo de Jesus dos Santos, responsável por ter acendido o artefato pirotécnico na Boate Kiss.

Nesta quinta-feira (9) ela apresentou um áudio que reproduz a mensagem enviada por Guilherme Gonçalves, um dos 242 jovens mortos no incêndio.

“A ficha ainda não caiu por completo, e o mês de janeiro ainda está vivo em minha memória. Estamos lutando tanto. Não está sendo fácil viver sem tantos afetos que deixamos. Ao invés de gastar nosso pensamento procurando por culpados, vamos nos unir em oração. Procurem aceitar as determinações divinas. Eu também lamento tudo que ocorreu, mas só me resta me readaptar à realidade”, diz o áudio.

Segundo Tatiana, a carta foi recebida pelo centro espírita Irmã Valquíria, localizado em Uberaba (MG), em 13 de junho de 2013, seis meses após a tragédia.

O áudio segue com os trechos. “Até hoje estão procurando uma justificativa para a tragédia que me vitimou, que fez não só o Brasil chorar, como muitos pais. Pai e mãe, estimaria vê-los longe de qualquer protesto. Os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção. Pensemos no fato como uma fatalidade. Mãe e pai, continuem a caminhar com a certeza de que não me perderam de maneira nenhuma", finalizou a reprodução.