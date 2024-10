Carro dá voltas em rotatória para tentar fugir da polícia no Paraná

O motorista de carro tentou escapar de uma abordagem da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Paraná de um jeito diferente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o condutor deu voltas em uma rotatória em Telêmaco Borba, município distante a 235 quilômetros de Curitiba. O caso aconteceu na manhã da sexta-feira (18/10).

As imagens da gravação mostram o carro entrando na rotatória, seguido da viatura. O motorista dá, pelo menos, três voltas completas antes de seguir caminho, para fora da rotatória. ⁠Um motociclista, que está em uma das esquinas próximas ao local, para o veículo e observa a cena.

Conforme do G1 Campos Gerais e Sul, os agentes da PRE-PR flagraram o motorista conduzindo o veículo com faróis desligados e sem cinto de segurança. Um dos policiais ordenou que o homem parasse, mas a ordem não foi acatada e o motorista acelerou o carro na direção do agente.⁠⁠

O Boletim de Ocorrência (B.O.) informou que o policial quase foi atropelado, mas conseguiu pular para outra faixa da via. Segundo a PRE, o motorista em fuga fez ultrapassagens perigosas, furou semáforos, quase atropelou pedestres, acelerou o carro em cima da viatura e obrigou outros veículos a desviarem de batidas.