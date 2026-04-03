Carro capota, cai em córrego e deixa jovem de 19 anos ferido
O acidente aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira (03)
Um carro capotou e caiu dentro de um córrego em Itaquera, bairro da zona leste de São Paulo, nesta sexta-feira, 3. Um jovem de 19 anos ficou ferido e foi socorrido a um hospital próximo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM) e pelo Corpo de Bombeiros.
O caso ocorreu na Avenida Jacu-Pêssego, por volta das 4h50. A vítima apresentou dores nas costas após o acidente e foi levado pelos bombeiros ao Pronto Socorro Santa Marcelina. O 32º Distrito Policial, de Itaquera, investiga o acidente.
