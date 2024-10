Carreta tomba sobre van e deixa nove atletas de remo mortos em rodovia

Na noite do último domingo (20), um acidente de trânsito em Guaratuba, no Paraná, resultou na morte de nove pessoas. Uma carreta com container tombou sobre uma van que transportava uma equipe de remo na BR-376.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um adolescente de 17 anos foi resgatado com ferimentos leves e levado, junto com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville (SC). Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (21), o hospital informou que ambos permanecem em observação, apresentando estado de saúde estável.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 665, sentido Santa Catarina, quando a carreta perdeu os freios e colidiu com a traseira da van. O impacto fez com que a van batesse em outro veículo, rodasse na rodovia e fosse arrastada para fora da pista pelo caminhão tombado. O condutor da carreta, de 30 anos, sofreu ferimentos leves, enquanto o motorista do carro não se feriu. A van havia saído de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Por volta das 5h20, a PRF aguardava a chegada de um guindaste para içar a carreta e retirar os corpos. Ao todo, dez pessoas estavam na van. A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias por conta do acidente. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, se encontrou com familiares na manhã de segunda (21).

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite manifestou pesar pelas mortes. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional", disse.