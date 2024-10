Carreta com milho e caminhão-tanque se envolvem em grave acidente na BR-155 em Marabá

Um caminhão-tanque e uma carreta carregada com milho se envolveram em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (18/10), na rodovia BR-155, próximo à Vila Sororó, em Marabá, sudeste do Pará. O acidente aconteceu quando uma forte chuva caia na localidade. Ambos os motoristas ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Marabá (HMM) para atendimento médico.

A colisão resultou em um bloqueio parcial do trânsito no sentido Marabá–Eldorado do Carajás. Um longo congestionamento se formou, já que apenas um lado da pista ficou livre. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e auxiliar na liberação da via.

Os motoristas feridos foram levados ao hospital com vida. A PRF reforçou a importância de atenção redobrada dos condutores em condições adversas, a chuva forte pode ter contribuído para o acidente.