Carne sem abate: Startup brasileira cria filé de peixe em laboratório

Uma Startup brasileira, chamada Sustineri Piscis, conseguiu criar filé de peixe em laboratório. A ideia surgiu após necessidade de oferecer ao mercado carne branca de pescado sem necessidade de abate animal. Trata-se de uma tecnologia aquicultura celular, administrada pelo biólogo marinho Marcelo Szpilman.

O cultivo de proteína animal por meio da aquicultura em laboratório está sendo feito pela primeira vez no país. Para que a carne de peixe seja criada no laboratório – por meio de células - é preciso uma máquina que possibilite a reprodução ideal e em grande quantidade. Por enquanto, a carne de peixe de laboratório está distribuída em frascos que repousam em biorreatores.

“O cultivo celular de pescados é um caminho sustentável e escalável para o consumo desse alimento”, afirma o cientista.

VEJA MAIS

Como funciona a criação da proteína de peixe em laboratório?

Henrique Coelho de Oliveira, gerente de vendas e aplicação LATAM, Bioprocessos, explica que é preciso de uma máquina. Com ajuda de biorreatores é possível multiplicar a quantidade de células e originar a massa proteica e, posteriormente, o filé. “Esse processo é complexo. Dentro do biorreator se controla tudo para que a célula tenha as melhores condições de desenvolvimento”, diz Henrique.

Alimentação sustentável

Pelo bem do ecossistema e o acesso desses produtos, não é mais possível aumentar a quantidade de peixes capturados na natureza e mesmo os criadouros possuem limitações. No laboratório, teoricamente, daria para elevar a produção de acordo com a demanda.

A Sustineri Piscis já possui a matéria-prima para fabricar carnes de cinco espécies, são elas:

garoupa-verdadeira;

cherne;

robalo;

linguado;

tainha.

Quais os pontos positivos da carne de peixe feita em laboratório?