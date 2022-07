Peixe Pintado entra na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção; pesca será proibida

O peixe da espécie Pseudoplatystoma corruscans, conhecido popularmente como ‘Pintado’, que ocorre nas Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, Paraguai, Paraná e Uruguai, entrou na lista das espécies ameaçadas de extinção. Com isso, a pesca desta espécie passará a ser proibida em todo o território nacional.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a nova Lista, bem como as proibições associadas a ela, entra em vigor a partir de 6 de setembro de 2022. Essa espécie passará a ser protegida de modo integral, com a proibição de captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização.

A inclusão do Pseudoplatystoma corruscans na Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção, na categoria Vulnerável (VU), se deu por meio de portaria publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, no dia de 7 de junho de 2022.

Para outras espécies popularmente conhecidas como Pintados e Surubins (Pseudoplatystoma punctifer e Pseudoplatystoma tigrinum) não houve proibição de pesca, devendo ser respeitados apenas as legislações vigentes quanto ao defeso e ao tamanho mínimo de captura.