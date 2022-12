Capela das Velas, no Santuário de Aparecida, tem princípio de incêndio

Um princípio de incêndio no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na manhã desta quarta-feira (21), assustou moradores da região de São Paulo. As chamas foram apagadas e ninguém se feriu. As informações são do G1 Vale do Paraíba.

Segundo o relato de uma testemunha, a quantidade de fumaça dava a impressão de um incêndio de maiores proporções.

Segundo a administração do santuário, apesar da fumaça, o incêndio foi de pequena proporção. O incidente começou por volta das 8h na Capela das Velas e foi causado pela embalagem de uma vela que foi colocada em cima da bancada da sala, onde sempre há chamas acesas.

Quando o incêndio foi identificado, logo no início, a equipe de bombeiros do próprio santuário conseguiu apagar as chamas. Não houve danos à estrutura do prédio.