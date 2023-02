Cão policial da PRF celebra aposentadoria com bolo e banho de rio

Bili, um pastor belga malinois, se aposentou como cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (06). O agente canino ganhou uma festa com direito a bolo de ração e um banho de rio. O policial canino trabalhou com os policiais durante nove anos. Ele veio de Goiás junto com o irmão de ninhada, que também é cão policial em processo de aposentadoria.

"Ele sempre foi lotado no canil de Guaraciaba. É um cão espetacular, detalhista, formou diversos condutores durante a vida dele. Participou de cursos na Polícia Civil de Minas Gerais, de Santa Catarina, na PRF. É um cão que realmente vai fazer falta ao plantel", declarou o PRF Paulo Salles, que atuou com Bili.

Durante a despedida, o cachorro se refrescou na água com a nova "irmã" canina Lessie, com quem dividirá a casa junto aos com os tutores que os adotaram em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.

Nascido em 2013, ele recebeu treinamento ainda filhote e logo passou a usar o faro para ajudar a combater o crime nas rodovias catarinenses, junto à PRF.

"É um cão muito treinado, já participou de diversas operações aqui conosco, no Brasil inteiro. Vai usufruir de uma boa aposentadoria", comentou o policial.

Segundo a PRF, durante sua carreira policial, Bili foi herói em diversas apreensões como em um caso que aconteceu em 2021, quando o agente canino detectou 15 quilos de cocaína e outros três de crack escondidos na lataria de um carro.

"Todo cão merece aquele tempo para ser cão, para se divertir, jogar um brinquedo, ir no rio, na praia. Terá durante todo o tempo diversão e brincadeiras. Vamos sentir bastante falta, ele tinha um faro bastante apurado. Felizes porque ele vai para uma família que vai dar bastante carinho e entregar a melhor aposentadoria que um cão pode ter, que é a liberdade", completou Salles.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).