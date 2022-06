Cantor leva boneca inflável em almoço de Dia dos Namorados e viraliza: ‘quero uma de verdade’

Um cantor baiano de axé Valter das Virgens, de 37 anos, chamou atenção nas redes sociais após levar uma boneca inflável para sair no Dia dos Namorados. Cansado de passar a data sozinho, ele comprou o objeto e até reservou uma mesa para os dois almoçarem “juntos” em um dos melhores restaurantes de Salvador, na Bahia.

Valter gastou R$ 300 para comprar a boneca, que foi batizada de Ana Célia, em homenagem a uma música criada pelo pai do cantor há mais de 40 anos. Valter diz que nunca sai no Dia dos Namorados, pois sempre está trabalhando de cantor ou motorista de aplicativo. Este ano, ele resolveu fazer as coisas diferentes, já que estava com tempo de sobra.

“Todos os anos no Dia dos Namorados eu estou de plantão, dando duro enquanto todo mundo está com suas 'negas' curtindo. Esse ano, como estou mais afastado, trabalhando de motorista por aplicativo durante o dia, apareceu essa folga”, fala.

Ele fala que está solteiro e gostaria de curtir a data: “Eu poderia ter contratado uma garota de programa, convidado uma amiga para almoçar, mas não queria me iludir”. Valter diz que a ideia era brincar com os amigos nas redes sociais, mas acabou viralizando.

“A vantagem é que ela não fala, não reclama, mas assim é um objeto que eu não usei sexualmente. Foi só uma brincadeira, não tinha objetivo de viralizar. [O objetivo] era postar no Instagram normal e colocar ciúmes nas meninas”, ressalta.

Apesar da empolgação, o relacionamento do "casal" não durou muito tempo. Logo após o Dia dos Namorados, Valter “terminou” com Ana Célia e disse estar em busca de uma companheira de verdade.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)